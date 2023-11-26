الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة بدون طيار في منطقة البحر الأحمر

ادّعى الجيش الإسرائيلي، أنّه اعترض طائرة بدون طيار في منطقة البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية"، بحس زعمه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدفين جويين مشبوهين فوق منطقة البحر الأحمر، بعد أنّ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سماع دويّ انفجارات قوية في إيلات دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار.
وغالبًا ما تكون الهجمات التي يتم اعتراضها في إيلات قادمة من اليمن، حيث تؤكد حركة "أنصار الله" أنّها مستمرة في هجماتها ضد إسرائيل طالما بقيت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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