إعلام مصري: إسرائيل ستسمح بنقل 100 شاحنة إلى شمال غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الإستخبارات المصرية، بعد تذليل عقبات الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى في قطاع غزة، بأنّ "مصر ستعمل على التأكد من عدم تجول الطائرات بدون طيار في جنوب قطاع غزة".

وكشفت أنّ "إسرائيل ستسمح بنقل بنقل 100 شاحنة مساعدات أخرى بعضها إلى شمال قطاع غزة بحلول منتصف الليل لمواصلة الاتفاق".

ويأتي ذلك، بعد أن تم الوصول إلى حلّ بشأن تسليم كتائب "القسام" أسرى إسرائيليين بعد أن تم تأخير العملية ردًا على خروقات إسرائيلية لاتفاق الهدنة الموقتة، حيث اتهمت "حماس" إسرائيل بعرقلة وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع.