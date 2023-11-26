مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة البيرة

قُتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة، وفق ما ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وكانت القوات الاسرائيلية أطلقت النار على مواطن في منطقة جبل الطويل، قبل اعتقاله، وفق ما نقلت وكالة "وفا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، عن وجود إصابة على مدخل مستعمرة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مشيرة إلى أنّ القوات الإسرائيلية منعت طواقمها من الوصول إلى الإصابة.