انت الان تتابع خبر في سوريا.. قصف مواقع للجيش بمحافظة إدلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".



وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.