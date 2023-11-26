الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غد الأحد سوف يشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بمعدل ملحوظ على أغلب المحافظات، مشيرة إلى العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 25 درجة مئوية وستنخفض خلال فترات الليل المتأخر والصباح المبكر إلى 15 درجة.

وأشارت شاكر، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى زيادة في سرعة الرياح بأغلب المحافظات وظهور الأتربة العالقة وانخفاض في الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المتاخمة للظهير الصحراوي، متوقعة استمرار انخفاض درات الحراة يوم الإثنين إلى إلى 23 درجة مئوية نهارًا مع استمرار نشاط الرياح.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط غير مؤهل غدًا لعمليات الصيد أو التنزه وارتفاع الموج سيصل إلى 5 أمتار على أقل تقدير.

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، أن موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمرة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تحسنًا ملحوظًا، ناصحة المواطنين بالابتعاد أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات الإعلانية والمبان المتهالكة خلال اليومين المقبلين.