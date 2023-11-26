محافظ أسوان يبحث مع مدير البنك الزراعي سبل دعم الأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبل علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز أسوان.

جاء ذلك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد.. لمستقبل الوطن"، والتي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر إحتياجاً في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

خلال اللقاء قام رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتسليم محافظ أسوان نماذج من قسائم شراء السلع الغذائية التي سيجري توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بمحافظة أسوان، وذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من قيادات ومسئولي البنك.

وأكد محافظ أسوان على أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس آثارها الإيجابية على مواطني المحافظة وخاصة قيام البنك الزراعى بضخ 1000 سيارة ميكروباص جديدة ضمن أكبر مشروع لتحديث وسائل النقل الداخلى السيرفيس بإحلال وتجديد سيارات البيك آب ربع نقل " الكبود " بالمراكز والمدن وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة.

وأكد علاء فاروق على حرص البنك لمواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في كافة محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة أسوان للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كافة الجهود حول هدف نبيل.