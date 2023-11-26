بالأرقام.. 2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية خلال 150 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

حققت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية ما يزيد على 2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي المحافظة بعد مرور 150 يومًا منذ بدء حملة 100 يوم صحة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ150 يومًا الماضية بالمحافظة بلغت 2 مليون و150 ألفًا و884 خدمة مجانية.

وأشارت إلى أن الخدمات تشمل التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وأوضحت أنه جرى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 601 ألف و182 مواطنًا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم" نحو 144 ألفا و219 مواطنًا.

وقالت ندا، أن إجمالي التردد على القوافل العلاجية بلغ 125 ألفا و985 مواطنًا وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 256 ألف و759 سيدة، فضلًا عن تقديم خدمات التطعيم لعدد 360 ألفا و558 طفلًا.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه جرى المرور على عدد 5313 منشأة غذائية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة، فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالمحافظة لنشر الوعي الصحي.

يشار إلى أن حملة 100 يوم صحة تستهدف تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في جميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.