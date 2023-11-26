المقاومة: الاحتلال مُجبر على صفقة تبادل الأسرى بسبب فشله في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك شروط الطيران فوق غزة والمنصوص عليها في اتفاق الهدنة.

وأكد الهندي أن الاحتلال الإسرائيلي مجبر على صفقة تبادل الأسرى بسبب فشله في غزة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي مشكلة لدى المقاومة لتمديد الهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، إن هناك خروقات عديدة على مستوى اتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حمدان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بمنع الطيران في جنوب قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس إلى أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ أمس وصلت 65 منها لشمال القطاع وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل ضمن بنود الاتفاق.