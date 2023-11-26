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تزامنا مع تبادل الأسرى.. الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان في جنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الشبان في حي الزهرة بمحيط مخيم جنين بالضفة الغربية خلال عدوانها المستمر على المدينة.

وفي وقت سابق أفادت الوكالة الفلسطينية، بأن قوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة، تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات جيش الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين بالضفة الغربية، مؤكدة وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

فيما أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد، وصول إصابتين للمستشفى الأولى بمنطقة الفخذ مؤكدا أن حالتها مستقرة، بينما أسفرت إصابة المريض الآخر عن خروج الأمعاء من مكانها، مشيرا إلى أن وضعها حرج للغاية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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