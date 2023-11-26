نشرة منتصف الليل| مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى.. وتحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، نجاح مصر في إنهاء أزمة تبادل الأسرى، كما يتابع وزير الري إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

"القاهرة الإخبارية": مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بعد تعثرالمفاوضات اليوم، مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيجري استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها، بحسب نبأ عاجل.

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هل يتم مدة الهدنة واستمرار وقف إطلاق النار في غزة؟.. خبير أمني يجيب

أكد اللواء أركان حرب، محمد قشقوش، خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن القيادة المصرية كانت سباقة في الشروع لوقف إطلاق النار من خلال عقد قمة القاهرة للسلام بشأن غزة.

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البسوا الكمامة.. الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد على كافة أنحاء البلاد.

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هيئة شئون الأسرى: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق على تحرير أسرانا حسب الأقدمية

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن هناك استياء كبير لدى الفصائل من التلاعب بلوائح الأسرى.

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وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.

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