شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأجور لهذا الرقم خلال عام.. وعد من المرشح الرئاسى عبد السند يمامة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش البرنامج الانتخابي للمرشح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، العديد من الملفات الهامة، حيث تعهد"يمامة" خلال برنامجه، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أى عام 2025-2026 للعاملين بالدولة، مع الضغط علي القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.

وتناول البرنامج الانتخابي أزمة ارتفاع الأسعار، مرجعًا هذه الازمة إلى ارتفاع حجم الاستهلاك للسلع المستوردة التي تصل نسبتها الى 80% من الاستهلاك، وبالتالي يوجد حالة من الإنفلات في الأسعار لا يمكن ضبطه إلا من خلال إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم علي التجار غير وطنين أو ما يسموا بتجار الأزمة، مع ضرورة إعلان تسعير للمنتجات وكذلك وضع التسعير على كافة المنتجات، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، و تسريع إجراءات الافراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الاساسية للمواطنين وجعلها دائما ذات أولية للإفراج الجمركي، لتجنب تجفيف الاسواق منها وبالتالي التلاعب بالأسعار.