غادة أيوب: الحرب على الأبواب ولا يمكن تغيير قائد الجيش بهذه الظروف

اعتبرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنّ "الحرب على الأبواب"، كما رأت أنّ "لبنان ليس بمقدوره تحمل تبعات وعواقب هذه الحرب"، مشددة على أن "العودة الى الدستور والشرعية وتنفيذ القرارات الدولية، وانتخاب رئيس للجمهورية الحل لحماية لبنان، لنعود ونقرب وجهات النظر، بدلا من ان نعمق هذا الاختلاف والانقسام السياسي الذي يزداد يوما بعد يوم".

ولفتت، في تصريح لصحيفة "الأنباء"، إلى أنّ "على النواب والأحزاب والتيارات السياسية أن يتداعوا الى فتح مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وألا ننتظر الخارج حتى يقرر عنا".

وعن إمكانية وصول المرشح سليمان فرنجية الى الرئاسة في هذه الظروف، وحول تقدم خيارات التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اعتبرت أيوب أن "فرنجية لا يمكن أن يصل الى الرئاسة، لأنه حتى الساعة لم يتغير عدد الأصوات التي هي لصالحه، لا بل بالعكس، زاد الانقسام حول دور حزب الله وسلاحه ومشروعه، وأصبح هناك انقسام حاد في لبنان، وهذا الأمر يجب تداركه، لأن هناك إمكانية أن يتورط في حرب، في ظل التهديد الأمني الكبير لاستقراره، ولا يمكن تغيير قائد الجيش بهذه الظروف، فمن هنا المصلحة الوطنية العليا استدعت منا ان نتقدم باقتراح قانون لتأخير تسريح قائد الجيش في مجلس النواب، إذا لم يتم التمديد له بسبب امتناع وزير الدفاع التوقيع على مرسوم التمديد، وبالتالي سنذهب الى مجلس النواب للتمديد له حرصا وحفاظا على المؤسسة العسكرية وعلى استقرار الوضع الأمني".