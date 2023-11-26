أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية، عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا بموجب اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وذلك ضمن الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الهدنة الموقتة في غزة.
وفي السياق، وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المحرّرين من سجن عوفر إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية، حيث كان في انتظارهم استقبال حاشد.
وكانت قد وصلت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة شروق دويات إلى منزلها في القدس، وهي الأطول محكومية من بين الأسيرات.
وقالت في تصريح لقناة "الجزيرة": "نوجه رسالة لأهل غزة بأننا نقف معكم وندعمكم".
هذا، وأفادت قناة "الجزيرة" سابقًا، بأنّ القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحفيين عند سجن عوفر الإسرائيلي وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وفي منتصف ليل السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "13 إسرائيليًا و4 تايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عائلاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية ووصول حافلاتهم إلى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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