الجيش الكولومبي حرر سائحَين كنديَين تعرضا للخطف

أعلن الجيش الكولومبي تحرير سائحين كنديين خُطفا الخميس في كالي بجنوب البلاد.

وتمكن الخاطفون من الفرار خلال عملية التحرير، بحسب الجيش الذي عرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجودهم.

وأوضح الجيش في بيان أنه تم العثور على السائحين المختطفين من فندق في مدينة كالي السياحية، "سالمين" وتم الاتصال بعائلتيهما.

ومنذ مطلع العام حتى أيلول، تم تسجيل 245 عملية خطف في كولومبيا، بزيادة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 (142 عملية)، بحسب الشرطة.