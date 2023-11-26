قوات إسرائيلية منعت تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى من سجن عوفر واقتحمت منزل الأسيرة إسراء جعابيص

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحفيين عند سجن عوفر الإسرائيلي غرب رام الله، وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
كما اقتحمت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية منزل الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص في القدس، ومنعت الصحفيين من التغطية.
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "13 إسرائيليًا و4 تايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عائلاتهم".
وأكّد الصليب الأحمر الدولي، أنّ "فرقنا أتممت عملية إطلاق سراح 17 أسيرًا كانوا في غزة".
وكانت قد وصلت إلى مصر الدفعة الثانية من الأسرى الذين افرجت عنهم حركة "حماس" من قطاع غزة.
وجاء ذلك في ظل انتظار الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا في الدفعة الثانية من الأسرى ضمن اتفاق الهدنة الموقتة، وذلك بعد أن أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّها حصلت على "ضوء أخضر" لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
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