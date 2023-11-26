وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس وهي الأطول محكومية من بين الأسيرات

وصلت الأسيرة الفلسطينية المحرّرة شروق دويات إلى منزلها في القدس، وهي الأطول محكومية (16 عامًا) من بين الأسيرات.

وقالت في تصريح لقناة "الجزيرة" من داخل منزلها: "نوجه رسالة لأهل غزة بأننا نقف معكم وندعمكم".

هذا، وأفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية تعتدي على الصحفيين عند سجن عوفر الإسرائيلي وتمنع تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "13 إسرائيليًا و4 تايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عائلاتهم".

وأكّد الصليب الأحمر الدولي، أنّ "فرقنا أتممت عملية إطلاق سراح 17 أسيرًا كانوا في غزة"، وهي الدفعة الثانية من الأسرى.