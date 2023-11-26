شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: مشهد الإفراج عن المحتجزين برفح يكشف دور مصر ورؤيتها الواضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن جهود مصر الملموسة في التعامل مع أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، أكدت ثقلها الدولى ودورها الإقليمي الفاعل في المنطقة، لافتا إلى أن سريان اتفاق الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، كشف عن أهمية وعمق الرؤية المصرية بأن الحل الدبلوماسي للصراع الحالي هو الطريق الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق في حرب شاملة واسعة النطاق.

وأشار مساعد رئيس "التجمع" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن مشهد الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين وتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون عزز دور مصر كطرف أصيل في إدارة الصراعات في الشرق الأوسط سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو غيرها من القضايا.

وأضاف أن مصر تتمسك مصر شعبًا وقيادة بضرورة العودة إلى المفاوضات لحسم الصراع على أساس حل الدولتين، وأنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان إحلال السلام لصالح كافة الأطراف .

وأشار فؤاد " إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي ، خلال مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» ، جاءت في وقتها المناسب تمامًا لقطع الطريق على كل المزايدين على الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني في غزة .

وأوضح مساعد رئيس " التجمع " إلى أنّ مصر نجحت في فرض إرادتها لضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، رغم رفض إسرائيل وتعنتها، ووصول المساعدات المصرية لأكثر من 75 % من حجم المساعدات الدولية مجتمعة سواء من الدول - عربية و أجنبية - أو المنظمات ،وهو مأشاد به أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، مثمنًا الجهود المصرية ، ودورها المقدر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وثمن " فؤاد" حرص الرئيس السيسي على تأكيد استمرار مصر في القيام بدورها الإنساني والقومي ، في تقديم المساعدات صورة مستمرة عبر معبر رفح إلى الأشقاء في الفلسطينيين في غزة ، رغم الوضع الاقتصادي الصعب .