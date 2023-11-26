إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا في إطار المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الإسرائيل أن قوة تابعة له ترافق حاليا الأسرى بعد دخولهم إلى إسرائيل عبر معبر كرم ابو سالم في طريقهم إلى المستشفيات ليخضعوا للكشف الطبي، وفق روسيا اليوم.

وقالت "القسام" في وقت سابق أنها ستستأنف تنفيذ الصفقة بعد تعليقها بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت أن استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل جاء بعد وساطة مصرية وقطرية. وقالت في بيان انه: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 اسيرا إسرائيليا"، بالاضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند) خارج الصفقة.

وأفاد مصدر مصري، بأن فريقا أمنيا مصريا تسلم في معبر رفح البري الأسرى الإسرائيليين برفقة فريق طبي عند الساعة 23:22 بتوقيت غزة، دخلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل الأسرى الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.