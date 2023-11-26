داغستان تستقبل 50 لاجئا من فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس جمهورية داغستان، سيرغي مليكوف، عن وصول حوالي 50 لاجئا قدموا من فلسطين إلى الجمهورية، وفق روسيا اليوم.

وقال مليكوف على قناته في "تيليغرام": "وصلت المجموعة الأولى من اللاجئين من فلسطين إلى داغستان ... إن بلادنا تمد دائما يد المساعدة لأولئك الذين تنتهك حقوقهم، وتحميهم، وتوفر لهم الطعام والمأوى".

وأوضح أن من الضروري التكيف مع الظروف الجديدة، مؤكدا أنهم سيتلقون الدعم وسيتم توفير الفرصة لهم كي يتلقوا التعليم والعمل.

وأضاف أنه تم نقلهم إلى مركز إقامة مؤقت، حيث تتوفر كافة الظروف لإقامة مريحة.