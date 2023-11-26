شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر تخوض ملحمة إنسانية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تخوض ملحمة إنسانية من أجل تقديم إدخال المساعدات بما يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، حيث قُدر حجم المساعدات المصرية بـ 75% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة من دول العالم مجتمعة ، وهو ما يعكس حجم التضامن المصري مع أهالينا في قطاع غزة، وحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات سواء السياسية أو الإنسانية.

وقال "البنا"، لـ ”الخليج 365”، إن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم، بالإضافة إلى استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته الهدنة في يومها الأول خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهدنة نجحت أيضا في إتمام صفقة تبادل الأسري والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تمديد فترة الهدنة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وتكاتف دول العالم من أجل إعادة إعمار قطاع غزة التي شهد انهيارا على مستوى البنية التحتية نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدار 47 يوما.