شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يشكل غرفة عمليات لمتابعة تصويت انتخابات المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر على مقربة بضعة أيام من بداية الجولة الانتخابية الرئاسية لمصر في ظروف استثنائية للغاية، وبطريقة مختلفة عن كل ما سبق والتي ستجرى بالخارج في الأول من ديسمبر على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن الدولة أولت عناية ورعاية لابنائها في الخارج غير مسبوقة، والتي لم يشهدها المصريين في الخارج من قبل بداية من السرعة والتعامل في أي أزمة أو مشكلة وظهر في وقت كورونا وإرسالها طائرات لإجلاء رعاياها وأيضا في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الدولة تهتم بشكل بالغ بالمصريين بالخارج وأطلقت مبادرات لصالح التيسيير عليهم، موضحا أن المصريين في الخارج يقدرون ما قامت به مصر لأجلهم والحزب له ممثلين في مختلف دول الخليج وأمريكا الشمالية والجنوبية وأيضا ألمانيا وغيرها، لافتا إلى الحزب على تواصل دائم معهم للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الحزب سيشكل غرفة عمليات خاصة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج من خلال مندوبي الحزب، مبديا في تميز مشهد الإقبال من الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت 3 أيام تصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.