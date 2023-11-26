شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة والخطط الجادة لتنمية شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي القيادة السياسية حكم البلاد في 2014، تم وضع الخطط الجادة لتنمية شمال سيناء؛ إلى جانب تطهيرها من الإرهاب؛ لإدراك القيادة السياسية أنه لا تنمية بدون استقرار وسلام، ولا قضاء على الإرهاب بدون تنمية، وشملت التنمية جميع مناحي الحياة، من أجل تحسين مستوى المعيشة من الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والتنمية المجتمعية، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. فضلًا على تعزيز الانتماء وأن من ينفذ مخطط الدولة لتنمية شمال سيناء هم أهالي سيناء أنفسهم.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات نجد أنه تم وجاري تنفيذ أكثر من ألف مشروع بشمال سيناء في مختلف القطاعات منذ يونيو ٢٠١٤ بإجمالي استثمارات 283 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعًا تنمويَا، وسوف تستكمل الدولة التنمية المتكاملة التنموية لشمال سيناء بتنفيذ أكثر من ٣٠٠ مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات من أكتوبر 2023 حتى يونيو ٢٠٣٠، بتكلفة 363 مليارًا.

أولًا- الخدمات التعليمية: وتشمل 225 مشروعًا، بقيمة استثمارات تبلغ 11.4 مليار جنيه، منها تنفيذ 206 مشروعات بتكلفة 2.7 مليار جنيه وتشمل: إنشاء جامعة العريش، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وكلية الطب البشري. وتنفيذ عدد (۱۰۹) مدرسة منها المدرسة اليابانية بالعريش. بالإضافة إلى عدد (٢٤) معهدًا أزهريًا. وجاري تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 8.7 مليارات جنيه، ومستهدف مستقبلًا تنفيذ 10 كليات جديدة بجامعة العريش: بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومبني أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، وإنشاء 8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، وأيضًا إنشاء 35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا.

ثانيًا- الرعاية الصحية: تم وجاري تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 937 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مستشفى بئر العبد المركزي الجديد، وتنفيذ مستشفى نخل الجديد بشمال سيناء، وجاري تنفيذ مستشفى العريش العام- مبنى الغسيل الكلوي. ومستهدف الفترة المقبلة تنفيذ استثمارات بقيمة 8.3 مليارات جنيه، حتى تدخل شمال سيناء في المرحلة الجديدة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

ثالثًا- الخدمات العامة: تم وجاري تنفيذ 57 مشروعًا بتكلفة 584 مليون جنيه، في مجالات الشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والعمل، والبريد، ودور عبادة، وإعلام. ومستهدف إنشاء 57 مشروعًا في ذات المجالات بتكلفة تبلغ 2.2 مليار جنيه.

رابعًا- التنمية المجتمعية: حيث وضعت الدولة المصرية بناء الإنسان على رأس الأولويات في تنمية شمال سيناء، فوضعت خطة شملت تنفيذ نحو ١٤٥ برنامجًا ونشاطًا مجتمعيًا بتكلفة 6.7 مليارات جنيه، في عدد من المحاور وهي: محور التوعية الثقافية والقومية والدينية والسياسية. ومحور التنمية المهنية للمعلمين والمدربين. ومحور تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية. ومحور تقديم الدعم النقدي وتمويل المشروعات متناهية الصغر وبرنامج فرصة. والمحور الاقتصادي وتحفيز المستثمرين على تدشين المشروعات كثيفة العمالة. ومحور تأهيل الشباب من خلال دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني. وإتاحة تمويل عدد 405 مشروع للشباب من خلال البنوك وجهاز المشروعات. وإتاحة تمويل لإقامة عدد 2810 مشروع من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك.

خامسًا- التنمية الزراعية: حيث تم تنفيذ 165 مشروعًا زراعيًا بتكلفة بلغت 68 مليار جنيه في شمال سيناء. ومن المخطط تنفيذ 19 مشروعًا جديدًا بتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه حتى عام 2030.

كما تم تحديد مناطق مجهزة لإعادة تسكين أهالي شمال سيناء بعقود حق الانتفاع، منها: منطقة 90 ألف فدان في بئر العبد، هذا بجانب 270 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، ومنطقة 109 آلاف فدان برفح والشيخ زويد.

سادسًا- التنمية العمرانية: حيث نجد أنه خلال الفترة بين عامي 2014- 2022 تم إنشاء 47.6 ألف وحدة سكنية بتكلفة 26 مليار جنيه، تستهدف الدولة بناء 35 ألف وحدة سكنية جديدة من الآن وحتى 2030، بتكلفة 114.6 مليار جنيه.

سابعًا- التنمية الصناعية: وفيها تم تنفيذ 5 مشروعات صناعية في شمال سيناء بقيمة 6.5 مليارات جنيه، ومنهم: مجمع إنتاج الرخام بالجفجافة، والانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مصنع العريش للأسمنت. ومن المستهدف البدء خلال الفترة المقبلة في تنفيذ 24 مشروعًا صناعيًا بتكلفة تصل إلى 37.8 مليار جنيه ومنهم: 2 منطقة صناعية برفح ونخل، و2 مجمع صناعي برفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا أش.

ثامنًا- التنمية السياحية: وفيها تم البدء في تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء. ومن المخطط تنفيذ 13 مشروعًا سياحيًا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، وتشمل: إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت (غرب العريش)، وإنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح، وإحياء مسار العائلة المقدسة بمنطق الفرما، وتطوير كورنيش مدينة العريش والمدخل الغربي للمدينة.