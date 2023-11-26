أعلن مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، مقتل أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة ستّة مواطنين آخرين برصاص ​القوات الإسرائيلية​ إثر مواجهات خلال اقتحامها ​مدينة جنين​. وذكرت الوكالة أنّ "قوّات كبيرة من ​الجيش الإسرائيلي​ ترافقها جرّافة عسكريّة، كانت قد اقتحمت مدينة جنين من محاور عدّة، وسط إطلاق الأعيرة النّارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقرّ جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ابن سينا، ودمّرت وفتّشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قنّاصتها على أسطح بعض المباني المرتفعة"، مشيرةً إلى أنّ "الجرّافات الإسرائيليّة جرفت شوارع عدّة في أحياء المدينة، وأطراف ​مخيم جنين​ والسّاحة، وداهمت عددًا من المنازل في منطقة الجابريات والهدف وطلعة الغبز وأطراف المخيّم، ودمرت عددًا كبيرًا من السّيّارات والبنية التّحتيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الضحايا جراء اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين إلى 4 قتلى و6 جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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