منظمة الصحة: تسجيل 12 ألف إصابة بـ"إمبوكس" بالكونغو وقلقون من سرعة انتقال النسخة المتحورة منه

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، تسجيل 12,569 إصابة بفيروس "إمبوكس- Mpox" و581 وفاة مرتبطة به في جمهوريّة ​الكونغو الديمقراطية​ حتّى 12 تشرين الثّاني الحالي، في أعلى رقم إصابات سنوي على الإطلاق.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 22 من أصل مقاطعات الكونغو الـ26، أبلغت عن تسجيل إصابات، "مع ظهور إصابات جديدة في مناطق جغرافيّة لم تبلّغ من قبل عن وجود إمبوكس، بينها كينشاسا ولوالابا وجنوب كيفو". وأعربت عن قلقها من سرعة انتقال النّسخة المتحوّرة من الفيروس، لافتةً إلى أنّها تعمل مع وزارة الصحة الكونغوليّة لتقييم الوضع.

وتمّ اكتشاف إصابة البشر بالمرض المعدي، المعروف سابقًا باسم "​جدري القردة​"، للمرّة الأولى عام 1970 في الكونغو الدّيمقراطيّة. وظلّ انتشار "إمبوكس" محصورًا لسنوات في العديد من بلدان غرب ووسط ​إفريقيا​، إلى أن بدأت بؤر التفشّي بالظّهور مع انتقاله إلى البشر من حيوانات مصابة.

ودفع ارتفاع معدّل الإصابات العام الماضي في أوروبا والولايات المتّحدة الأميركيّة خارج مناطق التّفشّي المعهودة، بمنظمة الصّحة إلى إعلان حالة طوارئ صحيّة عامّة مع قلق دولي في تمّوز 2022، وهو أعلى إنذار يمكن أن تطلقه. وأنهت المنظّمة حالة الطّوارء في أيّار 2023، لكنّها نصحت بالحفاظ على اليقظة.

والأعراض الأولى للإصابة هي الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظّهر في الأيّام الخمسة الأولى، ولاحقًا يظهر طفح جلدي على الوجه والكفَّين والقدمين، تليها بثور وبقع مؤلمة وأخيرًا تقشّر. وعادةً ما يتماثل المريض بنفسه للشّفاء بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.