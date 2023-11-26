اعتقال 13 شخصًا في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة

علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في الشّرطة الفرنسيّة، أنّه تمّ اعتقال 13 شخصًا، بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرّف في باريس، على خلفيّة رسم صلبان معقوفة في الدّائرة السّابعة عشرة في العاصمة.
وتأتي هذه الاعتقالات على خلفيّة تزايد الأعمال المعادية للساميّة في فرنسا، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس". إذ سُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، وفق أحدث رقم نشرته السّلطات. وأوضح رئيس المجلس التّمثيلي للمؤسّسات اليهوديّة في فرنسا، يوناثان عرفي، أنّ ذلك "يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".
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