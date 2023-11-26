اعتقال 13 شخصًا في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة

علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في الشّرطة الفرنسيّة، أنّه تمّ اعتقال 13 شخصًا، بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرّف في ​باريس​، على خلفيّة رسم صلبان معقوفة في الدّائرة السّابعة عشرة في العاصمة.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفيّة تزايد الأعمال المعادية للساميّة في ​فرنسا​، منذ بداية الحرب بين ​إسرائيل​ وحركة "حماس". إذ سُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، وفق أحدث رقم نشرته السّلطات. وأوضح رئيس المجلس التّمثيلي للمؤسّسات اليهوديّة في فرنسا، يوناثان عرفي، أنّ ذلك "يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".