إعلان فوز رئيس مدغشقر بولاية جديدة ومرشح معارض طعن بالنتائج

أعلنت الهيئة الانتخابيّة في مدغشقر، فوز رئيس البلاد أندري راجولينا بولاية جديدة، بعد تفوّقه في الدّورة الأولى للانتخابات، في أعقاب عمليّة اقتراع قاطعتها المعارضة.
وحاز راجولينا على 58,95 بالمئة من الأصوات في الدورة الانتخابيّة الّتي أُجريت في 16 تشرين الثّاني الحالي، بحسب النّتائج الّتي أصدرتها الهيئة. وقد ناهزت نسبة المشاركة 46 بالمئة، أي أدنى من الانتخابات السّابقة عام 2018.
وما زال يتعيّن أن تحظى هذه النّتائج بمصادقة المحكمة الدّستوريّة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد ومسؤولة عن إعلان النّتائج النّهائيّة في موعد أقصاه 4 كانون الأوّل المقبل.
وقد تقدّم المرشّح الرّئاسي المعارض سيتيني راندرياناسولونيايكو، بطعن أمام المحكمة العليا، مطالبًا بإلغاء نتائج الانتخابات. وأشار، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى "أنّني تقدّمت بطلبين لإلغاء الانتخابات وإبطال انتخاب أندري راجولينا. لقد سَرق، اشترى أصواتًا، وغيّرت الهيئة الانتخابيّة الوطنيّة المستقلّة الأرقام".
يُذكر أنّ راجولينا (49 عامًا) قد تولّى الرّئاسة للمرّة الأولى عام 2009، بعد تمرّد أطاح الرّئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظلّ في المنصب حتّى عام 2014، قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018.
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