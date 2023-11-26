شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، الرئيسية في اليابان التي تضم العاصمة طوكيو.

وأشار مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

فيروس إنفلونزا الطيور في اليابان

من جهة أخرى كانت ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5 شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين بوزارة الزراعة القول، أن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا، ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.

قالت الهيئة إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيجتمع بالوزراء المعنيين في الحكومة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى

وأشار التقرير إلى أن اكتشاف الفيروس جاء نتيجة فحوص جينية أجريت بعد العثور على بعض طيور الدواجن نافقة في المزرعة أمس الجمعة.

يذكر أن العالم شهد في السنوات الماضية انتشار فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، ما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الطيور.

وفي اليابان أعدم عدد قياسي من الطيور الداجنة بلغ 17.7 مليون طائر في الموسم الماضي، ما دفع السلطات إلى البقاء في حالة تأهب قصوى.