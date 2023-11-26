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فلتر البطيخ لدعم فلسطين
في فترة قصيرة تمكن «فلتر البطيخ»، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق «تيك توك»، من جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم...
كييف تتعرض لأضخم هجوم جوي روسي
كتب قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليغرام: «كانت كييف هي الهدف الرئيسي»، في إشارة للهجوم الذي...
الجبل يقاوم الآلة ويوقف عملية إنقاذ عمال الهند
تعثرت مرة أخرى محاولات الوصول إلى 41 عامل بناء عالقين في نفق منهار شمال الهند منذ نحو أسبوعين، حيث تعطلت آلة الحفر مرة أخرى بينما...
تحرير 10 رهائن لكل 24 ساعة هدنة
تواصلت مطالب الدول بضرورة استمرار المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة...
مشاورات بين المملكة والدومينيكان
عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية...
1.4 مليار دولار دعم ألماني لمساعدة أوكرانيا
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعهد بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للفوز في حربها ضد روسيا،...
هدنة الرهائن تعزز الآمال في وقف حرب غزة
أحيت هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس الآمال في إنهاء الحرب، حيث اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وهو اتفاق من...
كانت هذه تفاصيل خبر مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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