مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة

فلتر البطيخ لدعم فلسطين في فترة قصيرة تمكن «فلتر البطيخ»، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق «تيك توك»، من جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ كييف تتعرض لأضخم هجوم جوي روسي كتب قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليغرام: «كانت كييف هي الهدف الرئيسي»، في إشارة للهجوم الذي... أبها: أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ الجبل يقاوم الآلة ويوقف عملية إنقاذ عمال الهند تعثرت مرة أخرى محاولات الوصول إلى 41 عامل بناء عالقين في نفق منهار شمال الهند منذ نحو أسبوعين، حيث تعطلت آلة الحفر مرة أخرى بينما... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ تحرير 10 رهائن لكل 24 ساعة هدنة تواصلت مطالب الدول بضرورة استمرار المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ مشاورات بين المملكة والدومينيكان عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ 1.4 مليار دولار دعم ألماني لمساعدة أوكرانيا ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعهد بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للفوز في حربها ضد روسيا،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ هدنة الرهائن تعزز الآمال في وقف حرب غزة أحيت هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس الآمال في إنهاء الحرب، حيث اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وهو اتفاق من... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ

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