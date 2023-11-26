شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تدعو الجالية المصرية بالمجر للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، الذي يزور المجر، الجالية المصرية بالمجر وذلك بمقر السفارة المصرية، وبحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر.

وقال النائب كريم درويش رئيس، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن اللقاء اتسم بحالة من الود، وقد ودعا الوفد البرلماني جميع أبناء الجالية المصرية في المجر لأهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأضاف "درويش" حفزنا أبناء الجالية المصرية في المجر علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل توجيه رسالة للعالم بأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد، وأن المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم بأن أبناء مصر يمارسون الديمقراطية بالفعل.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن تواصل اللجنة مع أبناء الجالية المصرية يدخل في صلب عمل اللجنة، حيث إن من أهم اختصاصاتها متابعة شئون المصريين في الخارج والاطمئنان عليهم والتواصل معهم والاستماع إلي مشاكلهم والعمل على حلها ".

وترأس وفد لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش، وضم كلا من النائب وسيم فخرى والنائبة أسماء الجمال، والنائبة هبة جورج حبيب، والنائبة روان لاشين.