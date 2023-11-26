مكتب نتانياهو: تسلمنا قائمة بأسماء الأسرى الذين ستطلق سراحهم "حماس" اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" ال​إسرائيل​يّة، نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ إسرائيل تسلّمت قائمة بأسماء الأسرى الّذين ستطلق سراحهم حركة "حماس"، في وقت لاحق اليوم الأحد، وتمّ نقل المعلومات إلى عائلاتهم".

وكانت قد أجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليل السّبت- الأحد، عمليّة تبادل ثانية للرّهائن والأسرى، إذ تمّ تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًّا و7 أسرى من حملة الجنسيّات الأجنبيّة من المحتجزين في ​قطاع غزة​، في إطار المرحلة الثّانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانين. كما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرًا فلسطينيًّا من النّساء والأطفال.