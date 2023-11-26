كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ إسرائيل تسلّمت قائمة بأسماء الأسرى الّذين ستطلق سراحهم حركة "حماس"، في وقت لاحق اليوم الأحد، وتمّ نقل المعلومات إلى عائلاتهم".
وكانت قد أجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليل السّبت- الأحد، عمليّة تبادل ثانية للرّهائن والأسرى، إذ تمّ تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًّا و7 أسرى من حملة الجنسيّات الأجنبيّة من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثّانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانين. كما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرًا فلسطينيًّا من النّساء والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: تسلمنا قائمة بأسماء الأسرى الذين ستطلق سراحهم "حماس" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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