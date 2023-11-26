خفر السواحل التركي ضبط 54 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل قضاء أيواجيك

ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "فرق ​خفر السواحل التركي​ أوقفت قاربًا مطّاطيًّا، قبالة سواحل قضاء أيواجيك في ولاية جنق قلعة غربي البلاد، في إطار أنشطتها لمكافحة ​تهريب البشر​ والمهاجرين غير النّظاميّين".

وأشارت إلى أنّ "لاحقًا، تبيّن أنّ 54 شخصًا كانوا على متن القارب المطّاطي، هم مهاجرون غير نظاميّين يحملون الجنسيّة الأفغانيّة، وكانوا يحاولون عبور الحدود بطرق غير قانونيّة"، مبيّنةً أنّ "عقب نقلهم إلى البرّ، تمّ اصطحاب المهاجرين إلى مركز أيواجيك للتّرحيل، لاستكمال إجراءاتهم القانونيّة".