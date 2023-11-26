الأمم المتحدة: 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء ومياه أفرغت حمولتها في شمال غزة أمس

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا)، أنّ 61 شاحنة تحمل إمدادات طبيّة وغذاء ومياه، قد أفرغت أمس السّبت حمولتها في شمال ​غزة​، من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانيّة وصلت إلى القطاع المحاصر، منذ دخول الهدنة بين حركة "حماس" و​إسرائيل​ حيّز التّنفيذ صباح الجمعة.

وأوضح في بيان، أنّه تمّ خصوصًا تسليم 11 سيّارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبّي مسطّح لمستشفى الشفاء، الّذي شهد قتالًا عنيفًا في الأيّام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليّات الإخلاء". وأكّد أنّه "كلّما طال أمد الهدنة، تمكّنت وكالات الإغاثة الإنسانيّة من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها"، موجّهًا الشّكر إلى جمعيّتَي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري.

ويوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة تفريغ حمولة 137 شاحنة تنقل المواد الغذائيّة والمياه والأدوية، في قطاع غزة.