"وفا": مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية لمنزل في مخيم جنين

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة قصفت بصاروح واحد على الأقل، منزلًا في حارة الدمج في مخيم جنين، ما أدّى إلى مقتل فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم ثلاث نساء".
وأشارت نقلًا عن شهود، إلى أنّ "المسيّرة قصفت أيضًا مقرّ الخدمات في مخيم جنين، في حين احتجزت القوّات الإسرائيليّة مركبة الإسعاف الّتي كانت تنقل المصابين من المخيّم، واعتقلت اثنين منهم".
وكان قد أعلن مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، لـ"وفا" في وقت سابق، مقتل أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة ستّة مواطنين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية إثر مواجهات خلال اقتحامها مدينة جنين.
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