زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

لفت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تعليقه على احتجاج شركات النقل البولندية وإغلاقها الطرق المودية إلى الحدود، إلى أنّ "لدينا صعوبات على الحدود... أعتقد أن سببها يعود قبل كل شيء إلى بعض الخطوات السياسية لجيراننا. أظن أنه يجب أن تكون لدينا سياسة متزنة للغاية وخطة للعمل. وتوجد لدينا هذه الخطة".

وأشار، في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة "Grain from Ukraine" التي عقدت في كييف، إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يعملون على ذلك حاليا، موضحا: "نواجه الآن تحديا جديدا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت". وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية.

وكانت قد بدأت شركات النقل البولندية حصار نقاط مرور السيارات على الحدود مع أوكرانيا منذ 6 تشرين الثاني الحالي، مطالبة باستئناف نظام التصاريح لشركات النقل التجارية الأوكرانية (باستثناء المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا)، وتعليق سريان مفعول تراخيص الشركات التي تم إنشاؤها في أوكرانيا بعد شباط عام 2022، وإجراء تفتيشها وتقسيم الطوابير للسيارات الفارغة والمحملة.

وأصبحت حركة الشاحنات معقدة في 3 نقاط تفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية وهي "ياغودين" و"كراكوفيتس" و"رافا روسكايا". ولم تتوصل كييف ووارسو إلى أي اتفاق بهذا الشأن حتى الآن.