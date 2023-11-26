لحود دعا لحماية شجرة الزيتون: قاهرة الحروب وعنوان السلام وتساهم بتعزيز الأمن الغذائي

لفت المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، إلى أنّ "شجرة الزيتون هي ابنة الأرض، فيها تجذّرت وفيها تشبّثت، هي الصّامدة في وجه العواصف والمقاومة للرّياح وتقلّبات المناخ، وهي قاهرة الحروب وعنوان السّلام".
وأشار في تصريح، بمناسبة اليوم العالمي للزيتون، إلى أنّ "شجرة الزّيتون تحتضن من يرعاها، فتمنحهم الفيء والوقود والطّعام، هي تعطينا الزّيتون وزيت الزيتون والصّابون والدّفء وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي؛ وهي من تراثنا ومن تاريخ وطننا وزيت الزّيتون سفيرنا إلى العالم. احموا هذه الشّجرة المباركة".
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