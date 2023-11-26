انت الان تتابع خبر خلفت ضحايا.. مسيرة "إسرائيلية" تستهدف منزلاً في مخيم جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن القصف أسفر عن مقتل الشاب أسعد علي الدمج ووقوع 8 إصابات إحداها خطيرة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مصابين من سيارة الإسعاف خلال نقلهم لتلقي العلاج.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو توثق حجم الضرر الذي لحق بالمخيم جراء القصف.



وفي مدينة البيرة بالضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية الفتى محمد رياض صالح (16 عاما)، حيث أطلقت النار عليه في منطقة جبل الطويل عند مدخل مستوطنة بساغوت ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذه.

وكان 4 فلسطينيين قتلوا مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 238 فلسطينيا إضافة إلى مئات الجرحى، فيما بلغت الاعتقالات نحو 3 آلاف في مناطق الضفة.

