انت الان تتابع خبر تسجيل أكثر من مليوني طالب وتلميذ بالمنحة الشهرية.. كيف ستوزع؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ وزارته شملت أكثر من مليوني تلميذ وطالب من جميع المراحل الدراسية بمنحة الطلبة للعام الدراسي 2023 ــ 2024، مشيراً إلى تكثيف الجهود لإكمال قاعدة بيانات المشمولين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى تدقيق وإرسال أسماء الطلبة والتلاميذ إلى الجهات المعنية من أجل إطلاق التمويل الخاص بالمنحة، لغرض توزيعها بينهم، مؤكداً مراعاة الجانب النفسي للمشمولين، على أن يتم التوزيع عبر الماستر كارد الخاص بكل أسرة لديها راتب من شبكة الحماية الاجتماعية.

يذكر أنَّ موازنة 2023 خصصت مبلغاً لكل طالب وتلميذ تتقاضى أسرته راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية، بواقع 30 ألف دينار لتلميذ المرحلة الابتدائية و50 ألف دينار لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية.

