انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157250 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 156250 ديناراً لكل 100 دولار.ومنذ قرابة سنة، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

