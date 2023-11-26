شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وسجل الزلزال الساعة 4:11 بالتوقيت العالمي، على عمق 26.9 كلم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلازل تايوان

كان ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر تايوان، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية.

ووقع الزلزال على عمق 7ر5 كيلومتر، على بعد حوالي 120 كيلومترا شرق هوالين في شرقي تايوان.