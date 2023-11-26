حاخام يهودي: المقاومة دمرت 3 مدرعات وقتلت 36 جندياً في ليلة واحدة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاخام صهيوني يدعى باروخ روزنبلوم، وهو يتحدث عن الخسائر الكثيرة التي لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، وذلك في محاضرة له يوم السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.



الحاخام باروخ روزنبلوم قال في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لحقت به خسائر كبيرة في حربه داخل قطاع غزة، ونقل عن أحد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي "الكبار" وفق وصفه، والذي قال إنه أحد طلابه كذلك، إن المقاومة الفلسطينية استطاعت استهداف ثلاث مدرعات إسرائيلية شهيرة، تسمى "نامر"، بثلاثة صواريخ مضادة للدبابات.



الحاخام الصهيوني قال إن الضابط الكبير حكى له أن المقاومة استطاعت بصواريخ مضادة للدبابات تدمير ثلاث مدرعات "نامر"، في ليلة واحدة، وقتلت كل من فيها، مشيراً إلى أن كل مدرعة كان بها 12 جندياً إسرائيلياً، ومن ثم فمجموع قتلى الثلاث مدرعات كان 36 جندياً إسرائيلياً.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 392 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وقال الجيش في بيان: "الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاماً)، من (مستوطنة) ألون شافوت (جنوب غرب القدس)، مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة".



وبمقتل الجندي روزنزويغ، ترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين إلى 392 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وفق معطيات سابقة للجيش.



فيما ارتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 70 جندياً وضابطاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وفي سياق متصل، أعلن الجيش "إصابة جنديين، أحدهما من لواء جولاني (نخبة)، والآخر جندي احتياط من الوحدة 504 مخابرات، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".



جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



(عربي بوست)



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