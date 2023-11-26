شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤية مبادرة " شباب من أجل إحياء الإنسانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

تم إطلاق مبادرة "الشباب من أجل إحياء الإنسانية" لضرورة مواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة في عالمنا اليوم، وتجسد المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة السلام، والتسامح، والتفاهم بين الشباب حول العالم.

وجاءت رؤية المبادرة كالآتى:"رؤيتنا هي عالم يسود فيه السلام على الصراع، ويتغلب فيه الحب على الكراهية، مهمة "الشباب من أجل إحياء الإنسانية" هي تحفيز الشباب حول العالم، وتزويدهم بالمعرفة والتمكين اللازم لتعزيز السلام، ومساعدة ضحايا النزاعات، ودفع عجلة العدالة الاجتماعية".