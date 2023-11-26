حكومة سيراليون فرضت حظرًا للتجول بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش

أفادت "وكالة الصّحافة الفرنسيّة- أ.ف.ب"، بأنّ "حكومة ​سيراليون​ فرضت حظرًا للتّجوّل في عموم البلاد، بعد هجوم ومحاولة للسّيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، أكّدت نجاحها في صدّه".

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