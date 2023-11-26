حمية إلى لندن لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية

يغادر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ على رأس وفد من الوزارة، اليوم إلى ​لندن​، لتمثيل ​لبنان​ في أعمال الدّورة 33 للجمعيّة العموميّة للمنظّمة البحريّة الدّوليّة "IMO"، الّتي ستبدأ اعمالها يوم الإثنين الواقع في 27/11/2023، على أن يلقي حميّة كلمة لبنان خلالها.

كما سيَعقد على هامشها، سلسلةً من الاجتماعات مع عدد من وزراء النّقل المشاركين من مختلف دول العالم، وذلك لتأكيد موقع لبنان في خارطة كوريدورات النّقل العالميّة، ولتعزيز دور مرافئه على السّاحل الشّرقي للبحر المتوسط، وأهميّتها في ​قطاع النقل البحري​.