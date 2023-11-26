انت الان تتابع خبر وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء الذي حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عدة أيام.

وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن المستشفى يشكل مركز القيادة الرئيسي لعمليات المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.



وأضافت أوتشا أنه "كلما طال أمد الهدنة، تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها".