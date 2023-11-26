زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان

ياسر رشاد - القاهرة -

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان اليوم الأحد بأن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) الناطق باللغة الإنجليزية عن المكتب قوله "إن مركز الزلزال كان في المياه الواقعة قبالة مقاطعة "هوالين" في تايوان، وعلى عمق 22.4 كيلومترا.

يشار إلى أن تايوان تقع بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.

كيف تتصرف إذا وقع الزلزال وأنت داخل البيت

تقع كوارث الطبيعة على نحو مباغت، فلا يدري الناس في العادة، كيف ينبغي التصرف، في حين يوصي الخبراء بخطوات محسوبة عند وقوع الزلازل، مثلا، لا سيما أن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.

وبحسب منصة "getprepared" الكندية المختصة في إرشادات الطوارئ والكوارث، فإن التعامل مع الزلازل يقتضي معرفة خطوات ضرورية لتفادي الأسوأ.

ويوضح المصدر أن هناك خطوات ينبغي القيام بها بشكل مسبق، لا سيما في الدول التي تقع في مناطق معروفة بالنشاط الزلزالي، مثل جنوب شرق آسيا.

وفي حال، شعر شخص ما باهتزاز الأرض وحدوث الزلزال من حوله، فإنه يحتاج إلى التالي:

ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة "قفل" حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس.