أوكرانيا: 23 مستوطنة في منطقة زابوريجيا تتعرض لقصف مدفعي روسي

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريجيا الأوكرانية ، اليوم الأحد ، بأن القوات الروسية شنت 113 غارة على 23 بلدة وقرية عبر المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة أن :" الجيش الروسي شن 113 غارة على 23 بلدة وقرية في منطقة زابوريجيا. وسقطت 99 قذيفة مدفعية على أراضي هوليايبول، وأوريكيف، ونوفودانيليفكا، وليفادني، وبولتافكا، ولوهيفسكي، وبريوبرازهينكا، وستيبنوهيرسك، وكاميانسكي، وبياتيخاتكي، وبلافني، وجبهات أخرى".

وأشارت إلى أن القوات الروسية نشرت طائرات بدون طيار هجومية في هوليايبول، مالا توكماشكا، مالينيفكا، نوفوداريفكا، روبوتاين، ومالي شيرباكي كما استهدفت خمس طلقات صاروخية نوفوداريفكا وتيميريفكا.

وتلقت الإدارة المحلية ثلاثة بلاغات عن دمار في المباني السكنية ومرافق البنية التحتية ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.