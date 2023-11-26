أبرز فعاليات ومؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

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القاهرة - سامية سيد - استمراراً للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة؛ استعرضت الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023







حزب حماة الوطن حزب حماة الوطن - نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

حزب مستقبل وطن- أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا بحضور الالاف من أعضاء الأمانة بمحافظة القاهرة وذلك لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ قام حزب حماة الوطن بتنظيم مؤتمرا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب.

- ‏من محافظة المنيا حزب حماة الوطن يعقد مؤتمرا ليعلن من خلاله تقديم الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ بمحافظة الشرقيه ومن داخل مركز الزقازيق قام حزب حماة الوطن بعقد مؤتمره الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.

- ‏من جنوب سيناء شهدت مدينة شرم الشيخ استكمال سلسلة مؤتمرات دعم المرشح عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بها حزب حماة الوطن من أجل دعم المرشح في الاستحقاق الرئاسي القادم.



حزب الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة - بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة التقي حزب الإصلاح والنهضة بمتطوعيه من أجل متابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية بلقاء المتطوعين والقيادات الطبيعيه للمحافظة من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الانجازات ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ من محافظة البحيرة وبالتحديد مركز دمنهور قام شباب حزب الإصلاح والنهضة بتوعية المواطنين في الشارع المصري من أجل المشاركه الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.





حزب المصريين الأحرار- تحت شعار "من كل شبر في مصر السيسي رئيس مصر" وبحضور الالاف من مؤيدين المرشح عبدالفتاح السيسي قام حزب المصريين الأحرار بتنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي بمركز الصف بمحافظة الجيزة.





حزب الحرية المصري- ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار قام حزب الحرية المصري بتنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية بحضور المئات من أهالي المحافظة.





النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج- من مدينة المنصوره بمحافظة الدقهلية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج تعقد مؤتمرها السابع بحضور المئات من عمال الغزل المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.