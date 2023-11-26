أفادت "سرايا القدس"- الضفّة الغربيّة، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مقاتلينا في كتيبة جنين خاضوا بكلّ قوّة واقتدار، عمليّة تصدّي ومواجهة استمرّت ساعات عدّة، ضدّ قوّات وآليّات الجيش الإسرائيلي الّتي تقدّمت على محاور عدّة في مخيم جنين والبلدات المجاورة".
وأشارت إلى أنّ "خلال العمليّة، خاض مقاتلونا اشتباكات مباشرة، وحقّقوا الإصابات المؤكّدة في صفوف العدو، وأوقعوهم في سيل من النّار وكمائن العبوات المتفجّرة والنّاسفة، كما نفّذ المقاتلون عمليّات تفجير لآليّات عسكريّة في حارة الدمج؛ ما أدّى إلى إخراجها من الخدمة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": خضنا اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين وحققنا إصابات بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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