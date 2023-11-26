أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات عن قيام مجهولين بترويج المواد المخدّرة في منطقة طرابلس. ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كلّ من: "ص. ح." (مواليد عام 2003، لبناني) و"ب. ع." (مواليد عام 2003، لبناني)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-11-16، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة المحمرة، وبتفتيشهما تمّ ضبط: 23 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز كوكايين، كميّة من مادّة حشيشة الكيف زنتها نحو 748 غرامًا وهاتفان خليويّان".
وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزّبائن في منطقة طرابلس"، وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطنَين يروجان المخدرات في طرابلس وضبط كمية منها بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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