قوى الأمن: توقيف مواطنَين يروجان المخدرات في طرابلس وضبط كمية منها بحوزتهما

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​ عن قيام مجهولين بترويج المواد المخدّرة في منطقة ​طرابلس​. ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كلّ من: "ص. ح." (مواليد عام 2003، لبناني) و"ب. ع." (مواليد عام 2003، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-11-16، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة ​المحمرة​، وبتفتيشهما تمّ ضبط: 23 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز كوكايين، كميّة من مادّة ​حشيشة الكيف​ زنتها نحو 748 غرامًا وهاتفان خليويّان".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج ​المخدرات​ لعدد من الزّبائن في منطقة طرابلس"، وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".