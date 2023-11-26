بالصور التذكارية والابتسامات.. إسرائيليات مُفرج عنهن يودعن مقاتلي «حمــ..ــاس» (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وعبر حسابها الرسمي بـ "تليجرام"، كتبت "القسام": "جانب من تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة فى قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

وأظهر الفيديو عددا من عناصر كتائب القسام وهم يصطحبون المحتجزين والمحتجزات فى رفق حتى سيارة الصليب الأحمر، بينما ارتسمت السعادة على وجوه المفرج عنهم، ولوّح بعضهم بالأيدى لعناصر المقاومة.

وسُمع عنصر من "القسام" يقول لمحتجزة وطفلة معها: "good bye- وداعا"، فردتا له التحية، كما التقطتا مع أفراد المقاومة صورا تذكارية.

وقال عنصر آخر لفتاة كانت محتجزة وتتوكأ على عُكازين: "bye- مع السلامة"، فردت: "bye.. شكرًا".

ومساء أمس السبت، أعلنت "القسام" بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين فى قطاع غزة، فى إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فى إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".

ويشهد قطاع غزة هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بدأت صباح الجمعة الماضي، سيجرى خلالها تبادل أسرى ومحتجزين وسجناء بين حركة «حماس» والاحتلال الإسرائيلى، بجانب إدخال مساعدات غذائية ووقود للقطاع.